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Biyografi Hazine ve Maliye Bakanı kim?
Biyografi

Hazine ve Maliye Bakanı kim?

Maliye Bakanı kim? Pek çok kişi Hazire ve Maliye Bakanı’nın kim olduğunu ismini araştırmaya başladı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı kim ismi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 10:29:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı kim?

Hazine ve Maliye Bakanı’nın ismi Lütfi Elvan’dır.

Lütfi Elvan, 1962 yılında Ermenek’te dünyaya geldi.

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere’de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD’de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

9 Kasım 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan, evli ve iki çocuk babasıdır.

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