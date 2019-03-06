Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomi Programı'nda(YEP) öngördüğümüz dış dengelenme süreci çerçevesinde şimdiden önemli çok ciddi bir mesafe aldık. Mayıs ayında geçen yıl, 58,1 milyar dolarla zirve yapan yıllık cari işlemler açığı, 2018

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