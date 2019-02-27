Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz."

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