Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı ve konkordatoda da 'dengelen

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