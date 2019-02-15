Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Sebze fiyatlarındaki artış) Bir de baktık marketlerde, her yerde 15-20 liralık patlıcan tekrar düştü. Hani yoktu bu ürünler, yoktu bir de baktık düşmeye başladı. Birileri fırsatçılık yaptığında devletin demir yumr

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