Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye, cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor."

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