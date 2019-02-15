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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye, cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor."

15 Şubat 2019 Cuma 17:26
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye, cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:26
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