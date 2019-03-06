Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Konkordato süreci) Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyl

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