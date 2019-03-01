Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. De
IHAAW104250-EKO/01-03-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik.01 Mart 2019 Cuma 10:48
IHAAW104250-EKO/01-03-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz."01.03.2019 10:42:50TSINNNN
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