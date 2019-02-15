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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Bütçe verileri) Her gerçekleşme, her gösterge, bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor."

15 Şubat 2019 Cuma 11:17
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Bütçe verileri) Her gerçekleşme, her gösterge, bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:17
  1. bütçe gerçekleşmesi
  2. flaş
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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