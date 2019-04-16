Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Ke
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik.16 Nisan 2019 Salı 08:28
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik" dedi.
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