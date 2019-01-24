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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Davos'ta

Berat Albayrak, zirve kapsamında, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi

24 Ocak 2019 Perşembe 15:45
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Davos'ta
DAVOS (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Zirve kapsamında, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya gelen Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de görüştü.
Görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:45
  1. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier
  2. Davos
  3. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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