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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Davos'ta (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- " Türkiye'nin çok büyük bir refleks göstererek başarılı bir şekilde yıl sonu hedeflerine ve bu politikalar noktasında ne kadar olumlu bir netice seti, politika setiyle karşı karşıya olduğundan dolayı ciddi bir takdir aldık"- "Büyümeye katkının ihracat gibi alanlara kaydığını, cari dengenin çok daha hızlı toparlandığını görmeye başladık"

24 Ocak 2019 Perşembe 17:02
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Davos'ta (1)

DAVOS (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'taki temaslarına ilişkin, "Türkiye'nin çok büyük bir refleks göstererek başarılı bir şekilde yıl sonu hedeflerine ve bu politikalar noktasında ne kadar olumlu bir netice seti, politika setiyle karşı karşıya olduğundan dolayı ciddi bir takdir aldık." dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumuna (WEF) katılan Bakan Albayrak, zirveyi izleyen Türk basın mensuplarına temaslarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, WEF kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yaşadıklarını belirterek, bu yıl Davos Zirvesi'nin enteresan geçtiğini söyledi.

Dünya ekonomisine yönelik ciddi endişelere tanıklık ettiğini ifade eden Albayrak, "Son bir yıldaki gelişmelerden oldukça kaygı duyuluyor." dedi.

Albayrak, temasları hakkında da bilgi vererek, "Türkiye'nin çok büyük bir refleks göstererek başarılı bir şekilde yıl sonu hedeflerine ve bu politikalar noktasında ne kadar olumlu bir netice seti, politika setiyle karşı karşıya olduğundan dolayı ciddi bir takdir aldık." değerlendirmesinde bulundu.


- "Bütün kaygılar giderildi"


6 ay önce “bütçe disiplini”, “cari denge,” ve “enflasyonla mücadele” endişelerin olduğunu hatırlatan Albayrak, bu konularda bütün kaygıların giderildiğini söyledi.

Albayrak, bir soru üzerine, 2019 bütçesinin kendileri açısıdan çok daha rahat bütçe olacağını ve 2019 bütçesinde tek seferlik gelir öngörmediklerini aktardı.

"Büyümeye katkının ihracat gibi alanlara kaydığını, cari dengenin çok daha hızlı toparlandığını görmeye başladık." diyen Albayrak, enflasyonda çok yakın takip ve markajlarının devam ettiğini, 2019'u reel ekonomi ve büyümeye dayalı olarak güçlü şekilde kapatacaklarını anlattı.

Albayrak, ekonominin tüm paydaşlarını rasyonel bir politikayla yönetmek zorunda olduklarına işaret etti ve sadece son çeyrekte faiz giderlerinden de 3 milyar liraya yakın tasarruf elde ettiklerini kaydetti.

Ayrıca çok daha aktif hazinecilik ortaya koyacaklarını belirten Albayrak, " Önceliğimiz hazine borçlanmalarında maliyetleri düşürmek." dedi.

Albayrak, Avro swap konusunda etkili hazinecilik noktasında çok daha yakından takip edecekleri bir süreç olacağını da dile getirdi.

(Devam edecek)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:02
  1. Davos
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. WEF

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