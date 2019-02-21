0553 313 94 23

Hazine taşınmazlarında ÜFE'den TÜFE'ye geçildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Hazine taşınmazlarıyla ilgili olarak yaptığımız kira, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde artış oranları, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi dikkate alınarak belirlenecek"- "Bu endeksleri, 'bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim' yerine '12 aylık ortalamalara göre yüzde değişimi' esas alarak hesaplayacağız"- "Bu düzenlemeyle, enflasyonla mücadeleye biz de Hazine taşınmazlarıyla destek sağlamış olacağız"

21 Şubat 2019 Perşembe 14:50
Hazine taşınmazlarında ÜFE'den TÜFE'ye geçildi

ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hazine taşınmazlarıyla ilgili olarak yaptığımız kira, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde artış oranları, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alınarak belirlenecek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Kurum, düzenlemeyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı ve bu kapsamda hazırlanan Orta Vadeli Program'da, enflasyonla mücadele kapsamında "kira artış oranına ilişkin üst sınırın, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenmesi" tedbiri alınmasının öngörüldüğünü söyledi.

- "ÜFE'den TÜFE'ye dönüştüreceğiz"

Bu tedbir doğrultusunda, Borçlar Kanunu'nda kira bedelleri artışının, üretici fiyat endeksi yerine tüketici fiyat endeksi dikkate alınarak yapılmasıyla ilgili düzenlemeyi anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz de vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak üzere Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yaptığımız değişiklikle, Hazine taşınmazlarıyla ilgili olarak yaptığımız kira, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde artış oranları, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi dikkate alınarak belirlenecek. Bu endeksleri 'bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim' yerine '12 aylık ortalamalara göre yüzde değişimi' esas alarak hesaplayacağız.

Böylelikle Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmesi devam eden vatandaşlarımız için artış oranını ÜFE'den TÜFE'ye dönüştüreceğiz, bundan sonra yapılacak sözleşmelerde de TÜFE oranını esas alacağız. Bu düzenlemeyle enflasyonla mücadeleye biz de hazine taşınmazlarıyla destek sağlamış olacağız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:50
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Hazine taşınmazları
  3. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  4. Resmi Gazete
  5. TÜFE
  6. ÜFE

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    1. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    2. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    3. Dakka’daki yangın söndü ama..
    4. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    5. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    6. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    7. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    8. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    9. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    10. Samsunspor seri peşinde
    11. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    12. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    13. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    14. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    15. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    16. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    17. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    18. Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön..
    19. GEKA, 2019 yılı mali destek..
    20. Genç Kızılay Aydın’da anlamlı..
    21. Türk şirket, Kuzey Afrika ve Asya’dan..
    22. Geçmişe sahip çıkan geleceği planlayan..
    23. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    24. Otomobille sürüye çarptı, 17 koyun..
    25. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    26. ÇYDD 30 yaşında
    27. Rejim, İdlib ve Hama'da 38 sivili..
    28. AK Parti'li Aydın Ahi'nin şehit..
    29. Defineciler kazdıkları çukurda..
    30. Yüzlerce gemiye sis engeli
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler