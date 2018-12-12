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PTT'deki 'hazine' hisseleri Varlık Fonu'na devredildi

PTT sermayesinde bulunan Hazine'nin hisseleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 08:13
PTT'deki 'hazine' hisseleri Varlık Fonu'na devredildi

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verildi.

Erdoğan'ın imzası ile gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verildi. Söz konusu karar 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi gereğince alındı.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 08:13
  1. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)
  2. Türkiye Varlık Fonu

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  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ38 dk önce
    ÖZELLEŞTİRCEK KAMU KURULUŞU KALMAYINCA. MEVCUTLARA EL ATIP ONLARLA İLGİLİ TASARRUFLARI RAHATLIKLA YAPMAK İCİN BU YOLA GİDİLDİ.BU YOL ULKEMİZ İCİN YIKIMDIR.
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