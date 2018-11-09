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Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş karar! 3 ihale iptal edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12-13 Kasım'da düzenlenecek duyurulan 3 tahvil ihalesini iptal ettiğini açıkladı.

09 Kasım 2018 Cuma 13:54
Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş karar! 3 ihale iptal edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 12-13 Kasım'da yapılacaği belirtilen 3 tahvil ihalesi iptal edildi. 

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2018 yılı Hazine Finansman Programı'nda yurt dışı piyasalardan 6,5 milyar dolarlık borçlanma yapılmasının öngörüldüğü anımsatılarak, 7 Kasım'da tamamlanan 1,5 milyar avro tutarındaki tahvil ihracıyla toplam 7,7 milyar dolarlık dış borçlanmanın gerçekleştirildiğine dikkati çekildi. 

Hazine finansman ihtityacı azaldı

Duyuruda, 2019-2021 Yeni Ekonomi Programı'nda bu yıl için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Hazine finansman ihtiyacının azaltıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: 

"Bu çerçevede, 2018 yılı net borçlanma limiti de dikkate alınarak yurt içi piyasada yapılan iç borçlanma tutarının azaltılması ve faiz giderlerinin düşürülmesi amacıyla, 31 Ekim 2018 tarihli İç Borçlanma Stratejisi'nde 12 Kasım'da ihracı gerçekleştirileceği duyurulan 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi ile 13 Kasım'da ihracı gerçekleştirileceği duyurulan 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalelerinin yapılmamasına karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 13:54
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. 2018 yılı Hazine Finansman Programı

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