Hazine Bakanı kim? Cumhurbaşkanlığı kabinesi Hazine Bakanı kimdir?
Yeni kabinede Hazine Bakanı son dakika haberlerine ilişkin merak ediliyor. 24 Haziran 2018 genel seçimleri sonrası Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti. Seçimlerin ilk turunda yüzde 52.6 oyu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi de açıklamıştı. Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirilmişti. Berat Albayrak’ın görevden affını istemesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan kimdir, nerelidir?
24 Haziran seçimleriyle ilk kez halk ilk kez cumhurbaşkanını seçti. 24 Haziran seçimlerini ilk turda kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine listesine de açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak Berat Albayrak’a görev vermişti. Berat Albayrak’ın görevinden affısı istemesi sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan oldu. Peki yeni kabinedeki Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan kimdir, nerelidir?
Lütfi Evlan kimdir?
Lütfi Evlan, 12 Mart 1962 Karaman / Ermenek’te dünyaya geldi. Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere’de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD’de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.
Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.
23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. 9 Kasım 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan, evli ve iki çocuk babasıdır.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini 09 Temmuz 2018’de açıklamıştı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi güncel.
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat OKTAY
Adalet Bakanı kim?
Abdulhamit GÜL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim?
Zehra Zümrüt SELÇUK
Çevre ve Şehircilik Bakanı kim?
Murat KURUM
Dışişleri Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim?
Fatih DÖNMEZ
Gençlik ve Spor Bakanı kim?
Mehmet M. KASAPOĞLU
Hazine ve Maliye Bakanı kim?
Lütfi ELVAN
İçişleri Bakanı kim?
Süleyman SOYLU
Kültür ve Turizm Bakanı kim?
Mehmet Nuri ERSOY
Millî Eğitim Bakanı kim?
Ziya SELÇUK
Millî Savunma Bakanı kim?
Hulusi AKAR
Sağlık Bakanı kim?
Fahrettin KOCA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim?
Mustafa VARANK
Tarım ve Orman Bakanı kim?
Bekir PAKDEMİRLİ
Ticaret Bakanı kim?
Ruhsar PEKCAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim?
Adil KARAİSMAİLOĞLU