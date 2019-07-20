Hazine arazisinde hint keneviri yetiştirmişler Aydın’ın Germencik ilçesinde polisin yaptığı çalışmada, hazine arazisi olduğu belirlenen dere kenarında ekili vaziyette boyları 30 ila 160 santimetreye ulaşan 27 kök hint keneviri ele geçirildi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde polisin yaptığı çalışmada, hazine arazisi olduğu belirlenen dere kenarında ekili vaziyette boyları 30 ila 160 santimetreye ulaşan 27 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turanlar Mahallesi Alangüllü deresi Söğütlükuyu mevkiindeki bir arazide hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede sahipsiz hazine arazisi olan derenin kenarında boyları 30 ila 160 santimetreye ulaşan 27 adet hint keneviri bitkisini ele geçirdi.

Hint kenevirlerini eken şahıs ve veya şahıslar belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.