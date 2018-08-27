Hazine alacaklarında en yüksek pay belediyelerin
Hazine alacakları Temmuz sonu itibarıyla 18,3 milyar lira olarak gerçekleşirken, alacak stoku içinde en yüksek payı 11,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:59
Hazine alacakları, Temmuz sonu itibarıyla 18,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Temmuz sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,1 milyar lira tahsil edildi.
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