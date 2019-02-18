Hazine 2,56 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 564,7 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit ve bileşik faiz yüzde sıfır, dönemsel faiz yüzde 9,12 oldu.



Nominal teklifin 1 milyar 132 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 749 milyon lira, net satış 739,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 975 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 60 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 2 milyar 564,7 milyon lira borçlandı.