Hazımsızlığı 15 dakikada geçiren harika tarif! Gelin bu sudan için: Bir anda yerle bir eden şey... 

Akşam yemeği fazla kaçırdığınızda veya gün içerisinde çok fazla stresle uğraştığınızda karnınız şişer. Bu vücudunuzun sindirim sisteminde yaşadığı zorluklara gösterdiği fiziksel bir tepkidir. En büyük savunma yapan elma sirkesi ile karın şişkinliğinden sadece 15 dakikada kurtulabileceksiniz.

Eğer bu şişkinliğe sebep olan bir hastalığınız yoksa ve hali hazırda bu durumla alakalı bir ilaç kullanmıyorsanız, söylediklerimize kulak verin.



Çünkü size birazdan bahsedeceğimiz yöntem sayesinde, karın şişkinliğinden sadece 15 dakikada kurtulabileceksiniz.

Karın şişkinliği nasıl geçer?

Karın şişkinliği yemeği fazla kaçırdığımız zamanlarda veya farklı sebeplerden ortaya çıkabilir. Bağırsağımızın yavaşlaması, midemizin hazmedememesi bunlardan biri olabilir. Aşağıda verdiğimiz tarifi deneyen birçok insan karın şişlinliğine çözüm buldu ve faydasını gördü.

Bizde sizlere bilgi kirliliğinden uzak, basit ve bir o kadar kolay olan bu tarifi sizler için araştırdık.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı elma sirkesi.

1 su bardağı su.

Hazırlanışı....

Elma sirkesi ile suyu güzelce karıştırın ve için. Tüm şişkinlik sadece 15 dakika içinde kaybolacaktır. Sindirim kolaylaşacak ve daha fazla yağ yakacaksınız

Hazımsızlığı 15 dakikada hafifletmek için 15 dakikalık hafif bir yürüyüş yapmak [5.6], bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi veya limon ekleyip yudumlamak, zencefil veya nane çayı içmek ya da sade bir maden suyu tüketmek mide asidini dengeler ve sindirimi hızlandırır.

Hazımsızlık (dispepsi), karın üst bölgesinde ağrı, yanma, şişkinlik ve erken doyma hissi ile kendini gösteren bir mide rahatsızlığıdır. Hızlı yemek yemek, yağlı gıdalar, stres ve aşırı kafein tüketimi bu duruma yol açabilir.