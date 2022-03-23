Hazımsız Yunan'dan küstah sözler: Türkler savaş alanında yenilmeden durmayacak

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"Türk Savunma Sanayii" hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) / Bayraktar Kızılelma hakkında konuştu.

"Bayraktar Kızılelma"nın görsellerini gösteren Theodoratos, "Bu güzel fotoğraf Baykar firmasının fabrikasından geliyor. Burada Baykar firmasının mühendisi Selçuk Bayraktar'ın geliştirdiği ilk jet İHA'nın resmini görüyorsunuz. Arkasında üretimin farklı aşamalarında olan Akıncı ve Bayraktar var. Kızılelma bir jet İHA" diye konuştu.

Rusya Lideri Vladimir Putin’in Danışmanı Alexander Dugin hakkında konuşan Theodoratos, şunları kaydetti:

"Dugin Osmanlıları ve Türkleri çok seven bir adamdır. Ve ne yazık ki Yunanistan'da bir sürü Dugin hayranı var. Bu Panslavizm destekçisi, Yunanistan'ın ortadan kaybolmasını ve onun yerine Slav yanlılarının var olmasını istiyor. Helenizmin en eski düşmanlarından birinin 6. yüzyıldan beri Panslavizm olduğunu unutmamalıyız. Türkler Milattan Sonra 10-11. yüzyılda karşımıza çıktı. 1071 Malazgirt'ten sonra doğudan bize sorun çıkarmaya başladılar."

Dugin'in Rusya'nın çıkarlarını savunduğunu söyleyen Theodoratos, şöyle devam etti:

"Dugin'e karşı şahsi bir sorunumuz yok. Kendisi her durumda Rusya'nın ulusal çıkarlarını destekliyor. Ve bu ideolojinin üzerine Rusya'nın Çin ve Türkiye ile birlikte olduğu bir dünya inşa etmek istiyor. Tekrar edeyim Rusya, Çin ve Türkiye... Dünyayı kendi etki alanlarında bölmeye çalışacaklar. Çünkü Dugin Orta Asya'da ve aynı zamanda Rusya topraklarında yaşayan on milyonlarca Türkü asla unutmaz."

"Türkler savaş alanında yenilmeden durmayacak"

Türkiye'yi küstahça "işgalci" olmakla itham eden Yunan spiker sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye bizim her zaman öncelikli hedefimiz olmalı. Türkiye'nin Kıbrıs'ın yanı sıra Suriye, Irak ve Libya'yı da işgal eden bir güç olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle birkaç gün önce bir toplantı (Erdoğan-Miçotakis görüşmesi) olduğu için sorunlar çözüldü diye kendimizi pohpohlamamalıyız. Tam tersine ziyaretin hemen ardından kayıt altına alınan büyük hava sahası ihlalleri ve it dalaşları Türklerin revizyonist ruhudur. Türkler durmayacak. Ancak savaş alanında şiddetle ezilirlerse bu kışkırtmaları sona erecek. Bu nedenle tüm Yunanlara ihtiyacımız var hatta Rusya yanlısı olanlara bile."