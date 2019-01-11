Hazımsız oyuncu Deniz Çakır, hesap vermek için adliyede!

İstanbul'da yer alan bir alışveriş merkezindeki mekânda türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan oyuncu Deniz Çakır alınan bilgilere göre Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır, başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.