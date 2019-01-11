Hazımsız oyuncu Deniz Çakır, hesap vermek için adliyede!
Geçtiğimiz günlerde bir kafede başörtülü genç kızlara sözlü tacizde bulunan Oyuncu Deniz Çakır, ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.11 Ocak 2019 Cuma 11:22
İstanbul'da yer alan bir alışveriş merkezindeki mekânda türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan oyuncu Deniz Çakır alınan bilgilere göre Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır, başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
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