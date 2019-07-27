Hazim Tamer Dodurga İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü oldu Çağrı Erhan kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurga oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurga oldu.

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