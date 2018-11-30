0553 313 94 23

Hazar Denizi'nde "havyar balığı"nı korumaya devam

Dünyanın en kaliteli havyarının üretildiği Hazar Denizi'ndeki mersin balığını koruma amacıyla uygulanan av yasağı 2019 sonuna kadar uzatıldı

30 Kasım 2018 Cuma 15:08
Hazar Denizi'nde "havyar balığı"nı korumaya devam

TAHRAN (AA) - Hazar Denizi'ne kıyısı olan Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Rusya, bölgede "havyar balığı" olarak bilinen mersin balığını koruma amacıyla uygulanan av yasağını bir yıl daha uzattı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplanan 5 ülkenin temsilcisi, dünyanın en kaliteli havyarının üretildiği Hazar Denizi'ndeki mersin balığının avlanmasının 2019 sonuna kadar yasaklanması konusunda anlaştı.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Denizcilik Ürünleri Kurumu Uluslararası İşler Direktörü Murtaza Mehranpur, mersin balığının avlanmasının Hazar Denizi kıyısındaki 5 ülke tarafından ilk olarak 2010'da 5 yıl süreyle yasaklandığını, ardından yasağın her yıl uzatıldığını aktardı.

Mahanpur, hazırlanan raporlara göre nesli tükenmekte olan bu balık türünün durumunun düzelmemesi nedeniyle bir süre daha koruma altında tutulacağını ve sadece araştırma-inceleme amacıyla yakalanabileceğini belirtti.

AA muhabirinin mersin balığının en çok çıkarıldığı bölge olan Gürgan Eyaleti Denizcilik Kurumu'ndan aldığı bilgilere göre, bu tür balıkların 7 yıldan 17 yıla kadar koruma altında tutulması gerekiyor.

Dünyadaki 25 bin balık çeşidinden sadece 27'sinin yumurtasından havyar üretildiği ve bu balıkların en kalitelisinin Hazar Denizi'nde bulunduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:08
  1. Balık
  2. havyar
  3. Hazar
  4. iran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisten alkışlanacak hareket! Engelli vatandaşa abdest aldırdı
    1. Polisten alkışlanacak hareket! Engelli..
    2. Yürüyün, yürümekle yollar aşınmaz!
    3. IP TV'ler takibe alındı! Ceza geliyor
    4. Çiğ yumurta akı enfeksiyon yapıyor
    5. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye..
    6. MHP'li Kılıç: AK Parti'den daha fazla...
    7. Kendinizi test edin!
    8. Hafızlık yapan görme engelli Ahmet'in..
    9. Şarapçılar uyardı! Et ve Süt Kurumu..
    10. Abdest almakta zorlanan engelliye..
    11. Tarçın şeker hastalığına iyi geliyor
    12. Bıçak altına yatmadan önce bilin..
    13. AB'den Rusya'ya yaptırımları uzatma..
    14. "AB'nin Rusya'ya yaptırımları..
    15. TFF Tahkim Kurulu, Rıza Ali Naibi'nin..
    16. Patateste yeni kriz! Fiyatı yükseldi
    17. "Fenerbahçe maçında değişik duygular..
    18. "Sarı yelekliler"in protestosu..
    19. Hindistan'da sahte içkiden 12 ölüm
    20. MEB, yönetmen Ahmet Uluçay'ı unutmadı
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'