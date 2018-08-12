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'Hazar Denizi' anlaşması imzalandı!

Hazar Denizi'nin ve altında yatan kaynakların, kıyısı olan ülkeler tarafından kullanılabilmesine olanak tanıyan anlaşma imzalandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:32
'Hazar Denizi' anlaşması imzalandı!

Hazar Denizi'nin ve altında yatan kaynakların, kıyısı olan ülkeler tarafından kullanılabilmesine olanak tanıyan anlaşma imzalandı. 20 yıl süren müzakerelerin ardından gelen anlaşmaya Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan imza atacak. Anlaşmaya göre, kıyısı bulunmayan ülkeler Hazar Denizi'nde asker bulunduramayacak.

Ayrıntılar birazdan...

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 13:32
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