Hayvansız "Türkiye Sirki" başkentte

ANKARA (AA) - "Hayvansız eğlendiren sirk" sloganıyla yola çıkan Türkiye Sirki, başkentlilere eğlenceli anlar yaşattı.

Yenimahalle'deki alışveriş merkezinde (AVM) çadır kuran, akrobatlar, sihirbazlar, palyaçolar, ip cambazları ve jonglörlerden oluşan 55 kişilik Türkiye Sirki, şubat sonuna kadar AVM'lerde gösteriler sunacak.

Türkiye Sirki Yönetmeni Melike Cankurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Ulaş Cankurt ile 10 yıldır ülke genelinde gösteriler düzenlediklerini söyledi.

"Hayvansız eğlendiren sirk" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Cankurt, şöyle devam etti:

"Geçmişte düzenlenen hayvanlı sirklere en çok tepki gösteren kişilerden biri bendim çünkü bu tarz organizasyonların arka planını biliyor, hayvanların maruz kaldıkları işkenceyi görüyordum. Bu işle ilgilenen tüm organizatörler, sanatçılar arkadaşlarımdı. Hiçbir hayvanın bu tarz organizasyonlara zorlanmasını istemedik ve eşimle beraber bu işe giriştik.

Savaşımızı da kazandığımızı düşünüyorum. Artık Türkiye'de hayvanlı sirkler kendilerine yer bulamıyor."

Hayvanseverlerden güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Cankurt, "Bazı misafirlerimiz, 'Hayvansız sirk mi olur?' dedi ama zamanla çok güzel geri dönüşler almaya başladık. Şu anda çok büyük bir kitle bizi takip ediyor." dedi.

Cankurt, hayvanlar yerine gerçekçi maskotlarla sahneye çıkmayı tercih ettiklerini belirterek, "Böyle maskotlar dikilsin ki hayvanlar, sirklerde bu tarz gösteriler için zorlanmasın." diye konuştu.

- Sirk, Yenimahalle'deki öğrencilere ücretsiz

Yenimahalle Belediyesinin katkılarıyla ilçedeki okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin sirki ücretsiz izleyebileceklerini kaydeden Cankurt, "Sirkler, çocuklarımızın sanatla buluşabileceği en güzel yerler. O yüzden bu gibi etkinliklere onları teşvik etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cankurt, akrobatlar, sihirbazlar, palyaçolar, ip cambazları, jonglörler ve maskotlar dahil 55 kişiden oluşan ekibin, şubat sonuna kadar başkentteki alışveriş merkezlerinde gösterilerine devam edeceğini sözlerine ekledi.

