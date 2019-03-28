Hayvanseverler haciz şokunu panayırla aşmaya çalışıyor

Tokat’ta yaralı sokak hayvanları tedavi ettiren hayvanseverler, artan klinik borçları nedeniyle başlatılan haciz şokunu düzenledikleri panayırla aşmaya çalıştı

Tokat ve ilçelerinde yaralanan ya da tedaviye ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının tedavilerini gönüllü olarak yaptıran hayvanseverler, artan borçlarını ödeyemeyince haciz işlemleri başlatıldı. Hacze konu borçları düzenledikleri panayırla aşmaya çalışan hayvan severler, tüm hayvan dostlarını organizasyonlarına davet etti. Yeraltı çarşısında düzenlenen panayıra katkı sağlamak isteyenler olsa da, yaklaşık 5 bin lira olan borcun ödenebilmesi için daha çok kişiden yardım gelmesi bekleniyor.

Kermeste gönüllü olarak çalışan hayvansevenlerden Gülser Sıldıroğlu, "Tokat’taki sokak hayvanlarına arkadaşlar olarak hep beraber toplandık yardım yapıyoruz. Bunların tedavilerini, uyuz olanlar çok köpeklerde, kedilerde açlıktan dolayı hastalananlar çok, çoğunun bacağı kırık, kolu kırık, bunların tedavilerini yaptırıyoruz. Yalnız bunların tedavilerini yaptırırken maddi açıdan çok para sıkıntımız oluyor. Kliniklere götürüyoruz, klinik borcumuz var 5 milyar. Avukat bizi hacize verecek ödeyemiyoruz. Diğer hayvan sever arkadaşlarımız da aynı durumda. Onun için 3 gün kermes açtık, çarşamba, perşembe, cuma günü. Kermesten toplanan paranın bir miktarını eğer yetiştirebilirsek zannetmiyorum toplayabileceğimizi ama Avukattan hacizi kaldıracağız. Hacizi kaldırabileceğimizi de zannetmiyorum çünkü toplayamıyoruz bir türlü. Onun için sizlerden yardım istiyorum hayvanlar için. Lütfen bize yardım edin. En azından nerede olursanız olun Türkiye’nin. Tokat’ta olmanız gerekmez. Sosyal medyadan da bize ulaşıp yardım edebilirsiniz her konuda" şeklinde konuştu.

Kermese alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar hayvansevenlerin yaptıkları bu çalışmayı desteklediklerini söyledi.