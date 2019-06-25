Hayvanseverler Başkent’te sokak hayvanları için buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sokak hayvanları için ilk kez bir çalıştay düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “1. Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı”, 29 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı çalıştay ile vatandaşların sokak hayvanlarına karşı duyarlılığının artırılması amaçlanırken, sokak hayvanlarının sorunlarının çözümü de masaya yatırılacak.

Sokak hayvanları için tüm taraflar bir araya gelecek

Başkent’te sokak hayvanlarının daha güvenli ve doğal ortamlarında yaşamlarını sağlamaya yönelik çözüm önerilerinin değerlendirileceği çalıştayda; Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri görüş alışverişinde bulunarak, çözüm önerilerine yönelik tespitlerini dile getirecek.

Kolektif bilinçle çözüm odaklı değerlendirmelerin yapılacağı Sokak Hayvanları Çalıştayı’nda; somut adımlar atılmadan önce hayvan haklarına duyarlı, bu alanda aktif rol oynayan STK’ların görüşleri rapor haline dönüştürülecek.

Hayvan dostu Büyükşehir’den hayvan dostu bir Başkent’e

Sahipsiz ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi de birikim ve deneyimlerini çalıştayda taraflarla paylaşacak.

Ankara merkez ve çevre ilçelerde yaşayan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarından bakımına, sağlık sorunlarından rehabilitasyonuna kadar birçok konunun temel başlıklar halinde ele alınacağı çalıştayda, ortaya çıkan fikir ve öneriler rapor haline getirilerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a iletilecek.

Çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda hayvanseverler ilgili tüm taraflarla birlikte bundan sonra Başkent’te koordineli bir çalışma yürütecek. 29 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri düzenlenecek çalıştaya katılmak isteyenler, “www.ankara.bel.tr” adresinden başvuru formunu doldurarak, ücretsiz katılabilecek.