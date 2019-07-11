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Hayvanseverler barınakta bir araya geldi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, hayvanseverleri hayvan barınağında ağırladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
Hayvanseverler barınakta bir araya geldi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, hayvanseverleri hayvan barınağında ağırladı.


Hayvan Barınağı’nda düzenlenen faaliyete Belediye Başkanı Mehmet Kanar, başkan yardımcıları Ercan Leblebici, Ersin Ekici, Fatma Kocaman ile birlikte birim amirleri ve çok sayıda hayvansever katıldı. Programa katılmak isteyenler için Adnan Menderes Meydanından araçlar kaldırıldı.


Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanseverler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Onlara yardım etmek insanlık görevimizdir. Sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavisi için barınakta ve çevresinde çeşitli düzenlemeler yapılacak” dedi.


Başkan Mehmet Kanar, hayvanseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, “İnsanla iç içe yaşayan sevimli dostlarımız için sizlerin de görüşlerini alacağız. Bu ilk buluşmamızdı, sık sık bir araya geleceğiz. Edinilen fikirlerin sonucunda barınak çocuklarımız için de daha renkli bir ortam haline gelecek” dedi.


Kanar, dışarıda çok zor şartlarda ihlâllere uğrayan kedi ve köpeklerin barınakta tedavi edilip iyileştirildikten sonra sahiplendirildiğini veya kendi yaşama alanlarına salındığını ifade etti.


Soru cevap şeklinde geçen toplantıda hayvanseverler düşüncelerini dile getirirken, patiler için belediyeye destek vereceklerini söylediler.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
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