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Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Son zamanlarda pitbull cinsi köpeklerin neden olduğu vahşetlerin ardından kamuoyunda oluşan tepkiyle hayvanseverler harekete geçti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:21
Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Son zamanlarda pitbull cinsi köpeklerin neden olduğu vahşetlerin ardından kamuoyunda oluşan tepkiyle hayvanseverler harekete geçti. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda gerekli düzenlemelerin acilen yapılması, hayvana şiddet ve kötü muamelenin hapis ile cezalandırılması gerekiyor" dedi.


Geçtiğimiz ay Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki D.M.S. isimli şahıs bir sokak kedisini pitbull cinsi köpeğine parçalatarak telef etmişti. D.M.S.’nin köpeğine el konurken, şahıs para cezasına çarptırılmıştı. Son olarak 23 Temmuz Salı günü yine aynı mahallede meydana gelen olayda küçük yaşlardaki 3 çocuk, “Çıtır” isimli hamile kediyi pitbull cinsi köpeğe parçalattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen A.Y., H.P. ve M.Ü. isimli çocukların, adli tıp kurumuna götürüldüğü esnada sarf ettiği sözler de sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.


Son zamanlarda hayvanlara yönelik artan şiddet ve kötü muamelenin ardından yaşanan bu olaylar, hayvanseverleri harekete geçirdi. KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda gerekli düzenlemelerin acilen yapılması, hayvana şiddet ve kötü muamelenin hapis ile cezalandırılması gerektiğini söyledi. Yıldırım, Adana’da son bir ay içerisinde gerçekleşen söz konusu olayın toplumda ciddi bir infiale neden olduğunu belirterek, "Maalesef mevcut yasalar yetersiz olduğu için bu kişilerin gerekli cezalara çarptırılmıyor. Hele ki son olayda çocukların bazı konuşmaları, insanları tehdit eder nitelikte ve bu durum düşündürücü" diye konuştu.


Pitbull cinsi köpeklerin aslında vahşi bir tür olmadığını, saldırgan olmalarının sebebinin sahibiyle alakalı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Pitbull cinsi köpekler birçok ülkede çocukların eğitiminde kullanılıyor. Ancak bu gibi şahıslar, köpekleri vahşi bir ortamda yetiştiriyor. Onun için toplumda pitbullar hakkında böyle bir yargının olmaması gerekiyor. Gerekli yasal düzenlemelerde, pitbull cinsi köpekleri dövüş amaçlı kullanan şahıslar engellenmelidir" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:21
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