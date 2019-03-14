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Hayvansever muhtar adayı mahallesine hizmet için kolları sıvadı

Afyonkarahisar’da, 25 yıllık belediyecilik tecrübesi olan ve hayvansever yönüyle tanınan 62 yaşındaki Mehmet Ali Kumalar, aday olduğu Nazmi Saatçi Mahallesi’ne muhtar olması halinde mahallesini kentin en mutlu ve yaşanılabilir bölgesi yapmak için çalışacağını söyledi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:14
Hayvansever muhtar adayı mahallesine hizmet için kolları sıvadı

Afyonkarahisar’da, 25 yıllık belediyecilik tecrübesi olan ve hayvansever yönüyle tanınan 62 yaşındaki Mehmet Ali Kumalar, aday olduğu Nazmi Saatçi Mahallesi’ne muhtar olması halinde mahallesini kentin en mutlu ve yaşanılabilir bölgesi yapmak için çalışacağını söyledi.


Afyonkarahisar Belediyesi’nde alt yapı ve Fen İşleri Birimi’nde 25 yıl çalışmış ve Afyonkarahisar’ın her mahallesinin alt yapı çalışmalarında alın teri dökmüş olan Kumalar, şimdi mahallesinde vatandaşlara hizmet etmek için kolları sıvadı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtar seçilebilmek için gece gündüz demeden çalışıp vatandaşlardan destek isteyen Muhtar Adayı Kumalar’ın en büyük arzusuvatandaşlara yapılan hizmetin yanı sıra sokak hayvanlarını da korumak. Sokak hayvanlarına yardım etmeyi kendisi için bir vazife olarak gören Kumalar, her güne sabah ezanında başlıyor, yağmur, çamur, kar, kış demeden sokağa çıkıyor ve özellikle Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sokak hayvanlarını besliyor ve onlarla ilgileniyor.


“EN TEMİZ MAHALLE YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM”


Mahalle sakinleri tarafından yardımsever kişilik olarak tanınan Muhtar Adayı Kumalar, 25 yıllık belediyecilik tecrübesiyle mahallesine hizmet etmek istediğini söyledi. Afyonkarahisar’ın 48 mahallesini de yakından tanıdığını belirten Kumalar; “Afyonkarahisar’ın 48 mahallesi var. Her mahallenin her sokağında her yolunda, kanalizasyonunda, yeşil alanında ve daha birçok hizmetinde alın terim var. Afyonkarahisar’da bulunan 48 mahalle içinde ben mahallemizi en iyi, en temiz ve en mutlu mahalle yapmak için çalışacağım” dedi.


“PARKIMIZIN AYDINLATMASINI VE KAMERA SORUNUNU ÇÖZECEĞİM”


Mahallede yarım kalmış ve yapılması beklenen hizmetleri hızlandırıp biran önce mahalle sakinlerinin hizmetine sunacağını kaydeden Kumalar; “Mahallemizde Hacı Ahmet Özsoy ortaokulumuz var. Sağlık Ocağımız var, onun hemen yanında da parkımız var. Parkımızda bir tane aydınlatma lambası var. Parkın aydınlatması çok düşük geliyor. Çocuklar gece parkın önünden geçmekten korkuyor. Ben orayla ilgili gerekli görüşmeleri yapıp aydınlatmasını yükselttireceğim. Eğer bunu yapmazsam kendi imkanlarımla yine o parkın aydınlatacağım. Yine o bölgemize kamera takılması için tüm imkanları seferber edeceğim” diye konuştu.


“YAPTIĞIMIZ LİSEYLE AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”


Yan yana olan 4 mahalle muhtarlarıyla görüşüp ortak bir alana lise yaptırmak istediğini ifade eden Kumalar, aile bütçelerine de yaptığı projelerle katkı sunacağını belirtti. Muhtar Adayı Kumalar şöyle konuştu;


“Ali İhsan Paşa Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Gazi Mahallesi ve Nazmi Saatçi Mahallesi. Ben bu mahallerimiz muhtarlarıyla birleşip bu bölgeye lise yaptırılmasını sağlayacağım. Her öğrenci şehir merkezine gitmek için her gün yol parası veriyor. Bu rakamlar çok yüksek. Ben bu mahalleye lise yaptırmak için elimden geleni yapıp öğrencilerimizin para harcamalarını engelleyeceğim. Bu sayede ailelere katkımız olacak.”


“HAYVANLARI BESLİYORUM”


Sokak hayvanları için mahallede çeşitli çalışmalar başlatacağını ifade eden Kumalar; “12 yıldır ben hem mahallemizde hem de Organize Sanayi Bölgemizde bulunan hayvanları besliyorum. Ben erkenden kalkıyorum komşular kapılarının önüne yemek artıklarını veya ekmekleri çıkarıyor bende onları toparlayıp köpeklere veriyorum. Bir gün ekmek götürmedim köpekler benim peşimi uzun bir süre bırakmadı. Onların o hareketlerine dayanamadım hemen marketten ekmek adlım karınlarını doyurdum. Sokak hayvanlarının kış aylarında üşümemeleri için mahallemizin belirli noktalarına barınak yaptırmak için çalışacağım. Mahallemizde tüm canlılara hak ettikleri değeri vereceğiz. Mahallemizi en mutlu, en temiz ve en yaşanılabilir yapmak için gece gündüz demeden çalışacağız.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:14
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