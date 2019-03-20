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Hayvansever derneklere Büyükşehir’den yardım eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için dernek ve duyarlı vatandaşlara mama, su kabı ve kumbara hediye edildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:12
Hayvansever derneklere Büyükşehir’den yardım eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için dernek ve duyarlı vatandaşlara mama, su kabı ve kumbara hediye edildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği birçok proje ve sosyal etkinlikler sayesinde hayvansever dernekleri ile sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda yıl içinde düzenli olarak sokak hayvanlarına yönelik hizmetler verirken dernekleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor. Son olarak Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, Gölcük Aktivistleri Başkanı Gülçin Taşkın ve Kocaeli Hayvanseverler Derneği Başkanı Gonca Çelik’e sokak hayvanları için kuru mama, yaş konserve mama, su kabı ve kumbara dağıtıldı.


Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri ziyaret ettikleri derneklere 15 kiloluk 160 paket kuru mama yardımında bulundu. Dağıtılan kuru mamaların toplamı 2 bin 400 kiloyu buluyor. Sokak hayvanlarına yönelik düzenli çalışmalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvansever derneklerine düzenli olarak mama yardımları yapıyor. Mamanın yanı sıra dernek ve vatandaşların talepleri doğrultusunda kedi ve köpek kulübesi, su kabı ve hayvanların ihtiyaç duyacağı malzemeler, bu derneklere düzenli olarak veriliyor. Hayvansever dernekleri Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları için gerçekleştirdiği düzenli yardım ve ilgiden memnun olduklarını ifade ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:12
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