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Hayvanlarını satmaya çalışan üreticilerin dolandırıldığı iddiası

Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar ve Konya'da hayvanlarını internet üzerinden satışa çıkaran çok sayıda üreticiyi kurdukları sahte kooperatif üzerinden 563 bin lira dolandırdıkları iddia edilen iki zanlıdan biri tutuklandı

22 Mart 2019 Cuma 13:37
Hayvanlarını satmaya çalışan üreticilerin dolandırıldığı iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar ve Konya'da hayvanlarını internet üzerinden satışa çıkaran çok sayıda üreticiyi kurdukları sahte kooperatif üzerinden 563 bin lira dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik ile Eskişehir'in Sivrihisar, Mihalıççık ve Alpu ilçelerinde yaşayan ve internet üzerinden hayvanlarını satmak isteyen 13 kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Eskişehir'in yanı sıra Bilecik, Afyonkarahisar ve Konya'da kurdukları sahte kooperatif üzerinden çok sayıda üreticiyi 563 bin lira dolandırdıkları iddia edilen U.C. ve B.H'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan U.C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, B.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:37
  1. dolandırıcılık
  2. Eskişehir

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