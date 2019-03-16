Hayvanlara su verecekti sırılsıklam oldu Keçilere su vermek için kovayı taşıyan çocuk korkunca yanlışlıksa suyu başından aşağı döktü.

Keçilere su vermek için kovayı taşıyan çocuk korkunca yanlışlıksa suyu başından aşağı döktü. Minik çocuk iyilik yapayım derken sırılsıklam oldu. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde bir besiciye ait onlarca keçinin susuz olduğunu gören bir çocuk ve babası su dolu kovayı önlerine bırakmak istedi. Kovayı alan küçük çocuk, suyu keçilerin önüne bırakmak istediği an, keçilerden birinin kendisine doğru geldiğini gördü. Korkudan geri çıkmak isteyen küçük çocuk, elindeki kovayı üzerine dökerek ıslandı. Sırılsıklam olan çocuk ağlarken çevredekiler ise kahkahaya boğuldu. Çocuğun babası çektiği videoyu sosyal medyada paylaşınca görüntü izlenme rekorları kırdı.

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