Hayvanlara da koronavirüs aşısını yapmaya başladılar

Rusya Mart ayında "dünyada bir ilk" olarak duyurduğu, hayvanlara özel Kovid-19 aşısı geliştirdiklerini açıklamıştı.

Rusya'nın veterinerlik gözlemci kurumu Rosselkhoznadzor, yerel medyaya açıklamasında bazı bölgelerdeki veteriner kliniklerinin hayvanlara aşı uygulamaya başladığını ifade etti.

Kurum, "Carnivak-Cov" adı verilen aşıya Avrupa Birliği ülkeleri, Arjantin, Güney Kore ve Japonya'dan da ilgi gösterildiğini söyledi.

Bilim insanları henüz hayvanların virüsü insanlara yaydığına ilişkin bir kanıt bulamadıklarını belirtiyor ama dünyanın farklı bölgelerinde, köpekler, kediler ve vizonlar dahil bazı hayvanlarda koronavirüs tespit edildi.

"Carnivak-Cov" aşısının yaklaşık altı ay bağışıklık sağladığı düşünülüyor.

RIA haber ajansının aktardığına göre, Rosselkhoznadzor danışmanı Julia Melano, özellikle "besicilerin, sık seyahat eden evcil hayvan sahiplerinin ve serbest dolaşan hayvanların sahiplerinin aşıya ilgi gösterdiğini ve kliniklere aşı için başvuru yapanların sayısının arttığını" söyledi.

Hayvanlar için bir diğer koronavirüs aşısı da ABD'deki veteriner ilaç firması Zoetis tarafından geliştiriliyor.

Kovid-19 özellikle vizonlar arasında sık görüldü. Birkaç farklı ülkede vizonların enfeksiyon nedeniyle ağır hastalandığı, bazı vakaların da ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Vizonlar arasındaki en büyük salgın Danimarka'da görüldü. Ülkede enfeksiyon kapan milyonlarca hayvan öldürüldü.

Vizonlarda görülen virüsün mutasyona uğramış halinin insanlara geçtiğine dair de bazı kanıtlar bulundu.