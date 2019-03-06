Hayvanlar, tahta köprüden ip gibi dizilip geçiyor

Bingöl’de, Peri Çayı üzerine kurulan bir tahta köprüden hem insanlar, hem de hayvanlar geçiyor. Hayvanların ip gibi dizilip geçmesi ise ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü ile Yukarısalkımlar mezrasını Peri çayı bölüyor. Köy ile mezra arası ulaşım ise vatandaşlar tarafından yapılan tahta köprü ile kısa yoldan sağlanıyor. Hem insanların, hem de hayvanların kullandığı köprünün zaman zaman bölgedeki karın erimesi ve yoğun yağışlar nedeniyle akıntıya kapılıp gittiği belirtiliyor.

Koyunları ile köprüden geçen Hüseyin Sağlık, "Köprümüz yok. Yıllardır ağaçtan yaptığımız köprüden geçiyoruz. Baharla birlikte coşan sular köprümüzü götürüyor. Öğrencilerimiz var. İki tane güzergah kullanmak zorundayız, mezralar arasında sıkıntı yaşıyoruz" diyerek içinde bulundukları durumu aktardı.