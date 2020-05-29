Hayvanlar için korkutan açıklama! Bir ilk gerçekleşebilir

Dünya Sağlık Örgütü, kürkü için vizon yetiştirilen bir çiftlikteki iki çalışana hayvanlardan koronavirüs bulaştığı iddialarına ilişkin, araştırma yürüttüklerini bildirdi.

DSÖ’nün yaptığı açıklamada, olayın teyit edilmesi halinde bu olayın “hayvandan insana ilk bulaştırma vakası” olacağını söyledi. Ancak verilerin halen toplandığını ve incelendiğini kaydetti.

Alınan bilgilere göre ilk koronavirüs vakasının Çin'in Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Kesin kaynağı bilinmese de, bilim insanları virüsün kaynağının bir hayvan, muhtemelen yarasa olduğu konusunda hemfikir.

Koronavirüs salgınının başından itibaren hastalığın insanlara hava ve temas yoluyla bulaştığı, hayvanlardan insanlara hastalığın geçmeyeceği ifade ediliyordu.