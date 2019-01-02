0553 313 94 23

Hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem bırakıyor

Niğde'de yaşayan hayvansever Ümit Kaya, kar altında yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için topladığı yemleri kış aylarında her hafta doğaya bırakıyor- Ümit Kaya: - "Fırsat buldukça her hafta sonu yem dağıtıyorum. Fırınlardan topladığım ekmekleri, pazardan aldığım yemleri hayvanlara veriyorum"

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:18
Hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem bırakıyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de hayvansever Ümit Kaya, kış aylarında kar altında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için 15 yıldır her hafta doğaya yem bırakıyor.

Doğa sporlarıyla uğraşan ve hayvan sevgisiyle büyüyen 46 yaşındaki Kaya, kış aylarında özellikle yaban hayvanlarının karnını doyurmak için çaba gösteriyor.

Fırsat buldukça 15 yıldır her hafta yaklaşık 150 kilometre yol kat ederek, imkanı ölçüsünde aldığı, hayırseverlerin de yardımıyla fırınlardan topladığı ekmekleri ve hububatçılardan temin ettiği yemleri dağlarda hayvanların ulaşabileceği yerlere bırakıyor.

Kaya, yerleşim yerlerinin uzağındaki kedi ve köpekler, yol kenarlarında kuşlar ve dağlarda kurt, tilki gibi yabani hayvanlar için yem bırakarak örnek davranış sergiliyor.

Sanayide otomotiv tamiri üzerine dükkanı bulunan Kaya, AA muhabirine, 15 yıldır özellikle kış aylarında hayvanlara yem dağıttığını söyledi.

Genellikle kurt, tilki ve kuşlara, şehir merkezine yakın yerlerde de köpek ve kedilere yem bıraktığını belirten Kaya, "Fırsat buldukça her hafta sonu yem dağıtıyorum. Fırınlardan topladığım ekmekleri, pazardan aldığım yemleri hayvanlara veriyorum. Dağlara geldiğimde yabani hayvanlara yemi bırakıyorum. Onlarla fazla haşır neşir olmuyoruz çünkü onların doğası gereği yabani kalması gerekiyor. Ağaç diplerinde kuşlara, açık alanda kurtlara, tilkilere bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı insanların hayvanlara kötü davrandığını, bunu yapmamaları gerektiğini dile getiren Kaya, hayvanların da insanlar gibi bu dünyada yaşam hakkı olduğuna işaret etti.

- "Aileler çocuklara bu işleri öğretsin"

Ailelerin çocuklarına hayvan, doğa ve ağaç sevgisini aşılamaları gerektiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Benim vereceğim mesaj, aileler çocuklara bu işleri öğretsin. İmkanları oldukça sokaklara yem, yazın pencerelerinin önüne su bıraksınlar. Hayvanların bunlara ihtiyacı var. Bazen hayvanlarla karşılaştığımızda onların gerçekten acıktığını görüyoruz. Kışın hayvanların yem bulması gerçekten çok zor. Genelde hayvanlar yem bulmak için köylere ya da şehirlere iniyor. Köylüler de yabani hayvan olduğu için zarar verebiliyor. Bilinçli olsunlar, yapmasınlar. Köyün dışına yem bırakabilirler, bu şekilde de köye gelmezler. Hayvanların isteme şansı yok, markete gidip de alışveriş yapma durumu yok, insanların bunu düşünmesi gerekiyor. Kendilerini onların yerine koyup, doğada nasıl yaşanır diye düşünmeleri gerekiyor. Evlerine giderken bir ekmek fazla alıp dışarıya bıraksınlar, kuşlar, kediler, köpekler yesin. İnsanlar duyarlı olsun."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:18
  1. doğa
  2. kar
  3. kış
  4. Niğde
  5. sokak hayvanları
  6. Ümit Kaya
  7. yabani hayvan
  8. Yem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    RÖPORTAJ - "Öleceğim diye çok korktum"
    1. RÖPORTAJ - "Öleceğim diye çok korktum"
    2. GÜNCELLEME - Rusya'daki gaz..
    3. Antalya'da kar
    4. Balıkta acımsı tat olmaması için ne..
    5. Donmak üzere olan köpek yavrularına..
    6. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    7. İndirim bekleniyordu! Tekrar zam..
    8. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
    9. Çocuğunuz ev ödevini sevmiyor mu?
    10. Bakan açıkladı! 'Bugünden itibaren..
    11. Suriye'de 2018'de yaklaşık 7 bin sivil..
    12. Adıyaman'da 20 köy ve mezra yolu..
    13. AK Partili mütevazı olur!
    14. Dev projenin görüntüsü netleşti
    15. "Suriye'deki ABD askerleri Erbil..
    16. Gaziantep Basketbol'da konsantrasyon..
    17. İndirimler sürecek piyasalar..
    18. Galatasaray'ın rakibi Lointek Gernika..
    19. Pakdemirli: Gıdalarda trafik ışıkları..
    20. Pakdemirli:Okul kantinlerindeki..
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019