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Hayvanat bahçesindeki şempanzelere sürpriz doğum günü partisi

Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda bulunan Gölge ve Jane isimli iki şempanzeye sürpriz doğum günü partisi yapıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:17
Hayvanat bahçesindeki şempanzelere sürpriz doğum günü partisi

Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda bulunan Gölge ve Jane isimli iki şempanzeye sürpriz doğum günü partisi yapıldı.


Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nın iki üyesi olan Gölge ve Jane adlı şempanzeler için sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. 4 yaşına giren Gölge ve 2 yaşına giren Jane için düzenlenen doğum günü partisi renkli görüntülere sahne oldu. Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından balonlarla ve meyvelerden oluşan doğum günü pastasını gören iki şempanze, yaşam alanları içinde sevinç gösterisinde bulundu. İki şempanze, barınaklarında bulunan balonlarla uzun süre oynayarak, meyvelerin tadına baktı.



Annelerinden evcil hayvan ticareti nedeniyle kopartılmışlar


Benzer hayvanların evcil hayvan olarak kullanılmak amacıyla ticaretinin yapılmamasına dikkat çekmek adına etkinliği düzenlediklerini belirten Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Veteriner Hekimi Hilal Akbaş, "Malesef şempanzeler ve diğer vahşi hayvanlar evcil hayvan değillerdir ve bu ticaretin artması hem soylarının tükenmesine hemde bu şekilde anne babalarından ayrı olarak zor bir hayat geçirmelerine sebep olmaktadır. Bahçemizde koruma altında bulunan şempanzelerimiz 6 adet var. 4 ebeveyn, iki adette yavrumuz var. Malesef anneleri böyle bir ticaretin kurbanı olduğu için yavrularına böyle bir ilgiyi ve sevgiyi gösteremedi. Onlara şempanze olmayı biz öğretmeye çalıştık ama en büyük hedefimiz onları yetişkinlerle bir araya getirip, sosyal bir grup halinde olması gerektiği gibi rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamak" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:17
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