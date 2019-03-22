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Hayvanat Bahçesi’nde gündem “su”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından “Dünya su günü ve suyun önemi’ etkinliği gerçekleştirildi.

22 Mart 2019 Cuma 15:20
Hayvanat Bahçesi’nde gündem “su”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından “Dünya su günü ve suyun önemi’ etkinliği gerçekleştirildi. Hürriyet Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte öğrencilere, suyun hayat fonksiyonları için önemi anlatıldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü eğitim birimi tarafından Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ‘Suyun önemi’ hakkında konferans düzenledi. ‘22 Mart Dünya Su Günü’ kapsamında yapılan etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Nermin Sığırcı, yapılan etkinliğin amacının temiz su sorununa dikkat çekmek olduğunu söyledi. 22 Mart Dünya Su Günü’nün ‘Kimseyi geride bırakmamak’ temasıyla ve ‘Her kimsen, her neredeysen, su senin insan hakkın’sloganıyla bütün ülkelerde kutlandığını belirten Nermin Sığırcı, “Yapılan bu etkinlikle su kriziyle mücadele etmek ve insanların temiz suya neden ulaşamadığının sebeplerini ele alıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençleri su kaynaklarının dikkatli ve sürdürülebilir kullanımına yönlendiriyoruz. Bu şekilde gençlerimiz su kullanımına duyarlı hale gelerek, su kullanımını sürdürülebilir hale getirerek, bu kültürün yayılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker ise, “İnsan nüfusunun giderek artmasıyla içilebilir su azalıyor. Artık eskisinden daha fazla su konusunda tasarruf etmeliyiz. Suyu israf etmemeliyiz.Yaptığımız her işte suyu yeteri kadar ve idareli kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.


Konferansın ardından öğrenciler içilebilir suya ulaşmak için taşıdıkları pankart ve dövizlerle Hayvanat Bahçesi’nde yürüdü. Suyu daha dikkatli kullanacaklarının ve su kaynaklarının korunması için çaba göstereceklerinin sözünü veren öğrenciler Hayvanat Bahçesi yetkilileriyle fotoğraf çekildi

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:20
  1. fotoğraf
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