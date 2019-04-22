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Hayvanat Bahçesi’nde 23 Nisan coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 12:02
Hayvanat Bahçesi’nde 23 Nisan coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.


Büyükşehir Belediye Bandosu’nun konseri ile başlayan kutlama programına Remzi Zümrüt İlkokulu Anasınıfı, Sadi Etkeser İlkokulu, 15 Temmuz İlkokulu, Rahmiye Malcıoğlu İlkokulu ve Gazi İlkokulu öğrencileri renkli kostümleriyle katıldı. Çocuklar ellerindeki Türk bayrağı işli balonlarla tören alanını adeta gelincik bahçesine dönüştürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çocukların sevincine ortak oldu.


Alinur Aktaş, “23 Nisan, demokrasinin, millî iradenin, millet egemenliğinin en bâriz göstergesidir. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye’nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir. 23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle yoğrulan mücadele azmini çocuklarımız, gençlerimiz çağın gerektirdiği bilgiyle buluşturacak, beklediğimiz büyük Türkiye’yi inşâ edecektir. Biz çocuklarımıza güveniyoruz; bizim gençlerimizden beklentilerimiz çok büyük” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 12:02
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