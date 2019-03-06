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Hayvanat Bahçesi, kadınlar ve çocuklara ücretsiz olacak

Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklara ücretsiz olacak.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:45
Hayvanat Bahçesi, kadınlar ve çocuklara ücretsiz olacak

Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklara ücretsiz olacak. 4 milyon kişinin ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesi, 08.00 ile 17.00 saatlerinde ziyarete açık tutulacak.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Hayvanat Bahçesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlara ve çocuklara özel olarak kapılarını ücretsiz açacak.


Safari parkı


Büyükşehir Belediyesi tarafından “Burç Ormanı Doğal Hayatı Koruma ve Rekreasyon Projesi” kapsamında Burç Ormanı içerisinde bin dönüme kurulan Hayvanat Bahçesi’nde, Türkiye’nin ilk Safari Parkı açıldı. Safari Parkı’nda kızıl geyikler, alageyikler, benekli geyikler, ceylanlar, karacalar, dağ keçileri, tiftik keçileri, kamerun koyunları, maymunlar, haflinger ve midilli atları, kangurular, tibet öküzleri, mandalar, develer, kangurular, lamalar, deve kuşları, tavus kuşları ve benzeri birbiriyle bir arada yaşayabilen 25 farklı türde toplam 257 adet hayvan ile yaklaşık 50 farklı türde 500 adet kanatlı hayvan yer aldı.


Zooloji ve doğa müzesi


Zooloji ve Doğa Müzesinde yaklaşık 50 türde 120 kemikli hayvanla 128 türde 427 adet kanatlı bulundu. Müzede kavanozlar içerisinde formhalide edilmiş değişik türlerde 80 adet sürüngen hayvan, 22 türde 78 adet deniz canlılarıyla MÖ bin 700 yıllarında yaşamış 7 adet dev mammuthus, dimetrodon, machairodus, gorilla, rhinoceros, t-rex skull kafa, dorudon iskeletlerisergileniyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:45
  1. doğa
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