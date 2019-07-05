0553 313 94 23

Hayvana eziyet tartışmasında hakaretten 600 kilo kedi-köpek maması kazandı

Antalya’da avukat Seray Yörük, komşusundan hakaret davası sonucu kazandığı 3 bin lira değerindeki 600 kilogram kedi ve köpek mamasının dağıtımını tamamladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:46
Hayvana eziyet tartışmasında hakaretten 600 kilo kedi-köpek maması kazandı

Antalya’da avukat Seray Yörük, komşusundan hakaret davası sonucu kazandığı 3 bin lira değerindeki 600 kilogram kedi ve köpek mamasının dağıtımını tamamladı. Yörük, amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Şahsın hayvana kötü muameleden dava açılıp ceza almasını isterdim” dedi.


Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi avukat Seray Yörük, bir süre önce kendisine hakarette bulunup tehdit ettiği gerekçesiyle yan binadaki komşusundan şikayetçi oldu. Taraflar karakolluk oldu. Savcılık aşamasında savcı tarafından hayvana kötü muameleden takipsizlik kararı verildi. Ardından dosya hakaretten dolayı uzlaşmaya gitti. Seray Yörük, uzlaşmayı 3 bin lira değerinde 600 kilo kedi ve köpek maması alması karşılığında kabul etti.


Yaşananları anlatanavukat Yörük, yan apartmandaki komşusunun köpeğine vurması nedeniyle uykusundan uyandığını ve kendisini uyardığını söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından polislik olduklarını anlatan Yörük, “Savcılık aşamasında hayvana kötü muameleden takipsizlik kararı verdi. Dosya sadece hakaret suçundan dolayı uzlaşmaya gitti. Uzlaşmayı kabul ettim. Bir hayvansever olmam nedeniyle mama bağışı karşılığında uzlaşmayı kabul ettim. Şahısta gerekeni yaptı. 15’er kilodan 40 paket kedi ve köpek aması alındı. 600 kiloya yakın mama ve 3 bin lira değeri var” dedi.



"Amacım farkındalık oluşturmaktı"


“Şahsın hayvana kötü muameleden dava açılıp ceza almasını isterdim” diyen Seray Yörük, “Elimizdeki mevcut durumda şahıs korundu. Bir ceza verilecekse kendisine bu yaptırımın olmasını istedik. Burada amacım farkındalık oluşturmaktı. Sokaklar hayvanlarla dolu, bu hayvanlar zor şartlarda yaşıyor. Elimden geldiği kadar bir nebzede olsa onlara dokunup yardım etmek istedim. Şahsın da böyle bir ceza almak aklına gelmemiştir. İnşallah algısı değişmiştir” dedi.


Antalya Barosunda mamaları teslim aldığını kaydeden Yörük, “Mamaları birçok hayvansevere dağıttık. İstanbul’a bile mama alan oldu. Umarım bu olay ders niteliğinde olmuş ve farkındalık oluşturabilmişizdir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız ekibinden dev rakam! Transfer ısrarı sürüyor
    1. Fransız ekibinden dev rakam! Transfer..
    2. Rehabilitasyon için başladığı paletli..
    3. Türk Youtuber S-400 füzesinin içine..
    4. Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı..
    5. Endüstriyel işbirliği için imzalar..
    6. Özbek iş dünyasından Dündar’a ziyaret
    7. Elektrik akımın kapılan atmaca tedavi..
    8. Uzmanlar artık üç değil iki öğün..
    9. İBB'de Genel Sekreterlik görevine o..
    10. İki altın kemerli Kırkpınar ağası,..
    11. Osmangazi yollarına makyaj
    12. Antalyaspor'da transfer
    13. Erdoğan'dan başkanlık sistemi mesajı:..
    14. Bakan Mustafa Varank: “TÜBİTAK eliyle,..
    15. İlk hac kafilesi Medine’de
    16. Mısırla sofralara lezzet katacak
    17. Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım..
    18. Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret
    19. Genç ve kadın girişimcilerden eğitim..
    20. 12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız
    21. Uzmanlardan sıcak hava uyarı
    22. D-100 Karayolu’nda feci makas kazası..
    23. Başkent’te terör örgütüne darbe
    24. New York’tan kalkan uçakta yangın..
    25. Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
    26. Muratpaşa’da çocukların sözü geçecek
    27. GRAFİKLİ - Fransa Turu 7 yıl sonra..
    28. Günde çift antrenmanla sınavlara..
    29. Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
    30. Kur’an okumada yarıştılar
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"