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Hayvan yetiştiricisine 12 milyon hektarlık yeni otlatma alanı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi için önemli bir adım atıyoruz. Yeni yaptığımız çalışmayla artık hayvanların zarar veremeyeceği boya gelmiş ağaçların bulunduğu orman alanlarının tümünü otlatmaya açık hale getirdik. Yaklaşık 12 milyon hektarlık alanı otlatmaya açtık"- "Otlatma sayesinde orman altındaki ot tabakası ortadan kalkacağı için bu adımımız orman yangınları açısından da önleyici bir tedbir anlamına geliyor. Bu alanlardaki otlatma ücretsiz yapılacak, kesinlikle ücret alınmayacak"- "Yeni ağaçlandırılan sahalarla genç fidanların olduğu sahalarda hayvan otlatmak yasak olacak"

22 Kasım 2018 Perşembe 11:01
Hayvan yetiştiricisine 12 milyon hektarlık yeni otlatma alanı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi için önemli bir adım attıklarını belirterek, "Artık hayvanların zarar veremeyeceği boya gelmiş ağaçların bulunduğu alanların tümünü otlatmaya açık hale getirdik. Yaklaşık 12 milyon hektarlık alanı otlatmaya açmış olduk." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, ülkenin çölleşme ve orman yangınlarıyla mücadelede de öne çıktığını söyledi.

Orman kaynaklarından toplumun tüm kesimlerinin sürdürülebilir şekilde faydalanmasının önemine işaret eden Pakdemirli, hayvancılığın, orman alanlarının gelişmesini daraltan bir faaliyet olmadığını ve bu kapsamda orman içi açıklıklarda hayvan otlatmasını serbest bıraktıklarını anımsattı.

Pakdemirli, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi için önemli bir adım daha atıldığını belirterek, yeni yaptıkları çalışmayla biyolojik bağımsızlığına ulaşmış, artık hayvanların zarar veremeyeceği boya gelmiş ağaçların bulunduğu alanların tümünü otlatmaya açık hale getirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, 81 ilde otlatmaya açılan alanlar bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Ülkemizdeki 22,3 milyon hektar ormanlık alanın yüzde 53'ünü, yaklaşık 12 milyon hektarlık kısmını otlatmaya açmış olduk. Sadece küçük boylu fidanlar ve yeni ağaçlandırma yaptığımız orman sahalarını otlatmaya kapattık. Hayvanların uzanarak zarar verebileceği boyda ağaçların bulunduğu alanlarla orman içlerindeki gençleştirme alanlarında da otlatma yapılamayacak. Yani sadece otlatmaya kısıtlı alanları belirledik. Kalan ormanların tamamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları otlatmayı serbest bıraktık." diye konuştu.

- "Orman yangınlarını önleyici"

Otlatmanın orman alanlarına zararı olmadığını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Otlatma sayesinde orman altındaki ot tabakası ortadan kalkacağı için bu adımımız orman yangınları açısından da önleyici bir tedbir anlamına geliyor. Planlı otlatmayla orman ekosisteminin parçaları olan toprağın, suyun, vejetasyonun ve yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması da amaçlanıyor. Bu alanlardaki otlatma ücretsiz yapılacak, kesinlikle ücret alınmayacak. Vatandaşlardan ricamız, ağaçlandırma ve genç fidanların olduğu sahalarda otlatma yapmamaları. Yeni ağaçlandırılan sahalarla genç fidanların olduğu sahalarda hayvan otlatmak yasak olacak. Ağaçlandırma sahaları ve yangın görmüş alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarındaki fidanlar, hayvanların zarar vermeyecekleri boyuta ulaşmaları halinde otlatmaya açık alanlara konu edilebilecek."

Pakdemirli, bu çalışmayla besicilerin yem maliyetlerinin azalmasına da katkı sağlayacaklarını belirterek, "Hayvancılık sektörü için 12 milyon hektarlık yeni otlatma alanı açılmış oldu. Ormanlardan sürdürülebilir şeklide insanlarımızın daha fazla faydalanmasını sağlıyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:01
  1. hayvancılık
  2. Orman
  3. otlatma
  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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