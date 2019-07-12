Hayvan üreticilerine müjde

Ardahan’da kurulan hayvan pazarının 2 gün açık olmasını isteyen hayvan üreticilerine güzel haber Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’den geldi.

Hayvan pazarını gezerek üretici ile tüccarların Pazar günlerinde hayvan pazarının açık olması talepleri üzerine Başkan Demir, “Türkiye’nin canlı hayvan materyali konusunda önde gelen doğu Anadolu bölgesinin hareketli bir pazarı ve Ardahan’ımızın ekonomisinin belkemiği olan hayvancılık haftada bir defaya mahsus olmak üzere Pazartesi günü kurulan hayvan pazarının gününün iki güne çıkarıldığı, bu haftayla birlikte hayvan pazarı yalnız Pazartesi günü değil, Pazar günü de olacak ”dedi.