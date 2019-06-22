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Hayvan üreticileri Ofis yemlerini tercih ediyor

Muş’un Malazgirt ilçesindeki hayvan üreticilerinin Ofis Yem Gıda ve Makina Sanayi Ticaret A.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:38
Hayvan üreticileri Ofis yemlerini tercih ediyor

Muş’un Malazgirt ilçesindeki hayvan üreticilerinin Ofis Yem Gıda ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından satışa sunulan kaliteli yemleri tercih ettikleri bildirildi.


İlçede yeni açtığı iş yerinde Malazgirtli çiftçilerin tercihleri olan Ofis Yem ve Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) gübrelerini satan Öner Ergün, çiftçilere en iyi hizmeti sunmak için en iyi ve en kaliteli ürünleri sattıklarını dile getirdi. Ergün, "İlçemizde buzağı üreten üreticilerimize önemli bir tavsiyemiz olacak. Buzağı yetiştirirken çok dikkatli olmalıyız. Ofis yemin buzağılar için özel ürettiği yemler var. Bu yemler sayesinde buzağılarınızı sorunsuz şekilde büyütebilirsiniz. Ayrıca Gübretaş yemlerini de tavsiye ediyoruz. Gübretaş yemleri ile gübrelerini ve ürünlerinin bayiliğini de yapıyoruz. Bu ürünümüzde çok kalitelidir. Yine çiftçilerimizin en çok tercih ettiği tarım kredi kooperatifi yemleri ile gübrelerini getirerek halkımıza sunuyoruz. Kesinlikle iş yerimizde kalitesiz ürün bulundurmuyoruz. Bu getirdiğimiz gübrelerle ilçedeki çiftçilerimiz daha iyi ve bereketli ürünler üretebilecek” dedi.


Geçimleri tarım ve hayvancılıkla yapan vatandaş ise, “Yıllardır açılan Fuar Forum Yem Bayisi sayesinde kaliteli yem ve gübre bulabiliyoruz. İş yerinde bizlerin en çok tercih ettiği gübreler ve yemler satıyorlar. Bu bizleri hayli memnun ediyor” ifadelerini kullandılar.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:38
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