0553 313 94 23

Hayvan sevgisini aşılamak için bir ilke imza attılar

Marmaris’in Bozburun Mahalle Muhtarlığı hayvan sevgisini aşılamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bir ilke imza atarak, işlek noktalara bilgilendirme tabelaları konuldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
Hayvan sevgisini aşılamak için bir ilke imza attılar

Marmaris’in Bozburun Mahalle Muhtarlığı hayvan sevgisini aşılamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bir ilke imza atarak, işlek noktalara bilgilendirme tabelaları konuldu.


Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçelerinden biri olan Marmaris’e bağlı Bozburun Mahalle Muhtarlığı hayvan sevgisine yönelik önemli bir çalışmaya imza attı. Muhtarlık ve gönüllü vatandaşların katkısı ile hazırlanan üzerinde “Bozburun’a hoş geldiniz. Köyümüz hayvan sever bir cennettir. Lütfen canlılarımıza iyi davranın. Aracınızı yavaş kullanın, hem kendi canınız ve çocuklarınız için hem de diğer canlılar için. Teşekkür ederiz” yazan altı tabela işlek noktalara konuldu. Çalışma hakkında Muhtar Duran Güleç İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.



“Bütün canlıları koruma adına böyle bir çalışma yapıldı”


Hayvan sever bir mahalle olduklarını söyleyen Güleç, “Biz muhtarlık olarak hayvanlarımıza sevgimizi, saygımızı göstermek için böyle bir uygulama yaptık. Bu tabelaları mahallemizde altı noktaya koyduk. Ben doğada yaşayan tüm canlıları korumamız gerektiğini düşünüyorum“ dedi.


Hayvanlara şiddete karşı olduklarını belirten mahalle sakini Reyhan Dökmen, “Hayvanların hiçbirini ayırmadan hepsini seviyoruz. Köyümüzde de muhtarımızın inisiyatifi ile bütün canlıları koruma adına böyle bir çalışma yapıldı. Bu tür çalışmaların bilincin artmasında pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum. Her türlü şiddeti kınadığımız gibi hayvanlara şiddeti de sonuna kadar kınıyoruz” şeklinde konuştu.


Hayvan sever Servet Okan ise "Bu çalışmanın şiddet konusundaki bilinçlendirmede olumlu etkisi olacaktır. Şiddete karşıyız, çocuğumuz neyse hayvanlar da bizim için öyledir. Şiddete karşı hayvanların korunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komşusuna ’ismimizi verdin’ deyip kurşun yağmuruna tuttular
    1. Komşusuna ’ismimizi verdin’ deyip..
    2. Yeşilyurt Mahallesinde içme suyu hattı..
    3. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    4. Parklarda bakım, onarım ve düzenleme..
    5. 1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye..
    6. Beymen Club’tan çizgili tasarımlar
    7. Şahinbey’de Dostluk Günü
    8. Gusül abdesti nasıl alınır?
    9. Göztepe Yaya Köprüsü yenileniyor
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    11. Milletvekili Tutdere muhtarlarla bir..
    12. Galatasaray’ın yeni transferi: Emre Mor
    13. Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir..
    14. Yüz tüylerinden hızlıca kurtulmanızı..
    15. Emre Mor’dan Galatasaray paylaşımı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel..
    17. ’Her Şey Aile ile Başlar’ kitabı..
    18. Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan..
    19. Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    21. Van’da ‘sağlıklı nesiller’ etkinliği
    22. Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:..
    23. Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da..
    24. İdlib ve Halep’teki hava..
    25. Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020..
    26. Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya..
    27. Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
    28. Kadıköy’de girdikleri evlerden para ve..
    29. Alparslan Kuytul'un avukatından Osman..
    30. Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım!
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"