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Hayvan sevgileriyle ‘insanlık ölmemiş’ dedirttiler

UlaşımPark’ın şoförleri, güzergâhlarındaki 2 yaralı hayvanı kurtararak Büyükşehir Veteriner Şube Müdürlüğü’ne sağ salim teslim etti.

30 Haziran 2019 Pazar 12:28
Hayvan sevgileriyle ‘insanlık ölmemiş’ dedirttiler

UlaşımPark’ın şoförleri, güzergâhlarındaki 2 yaralı hayvanı kurtararak Büyükşehir Veteriner Şube Müdürlüğü’ne sağ salim teslim etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. şoförlerinin hayvan sevgisi görenleri hayran bırakıyor. Şoförlerden Yasin Özder kullandığı hat 200 otobüsüyle yaralı martıyı, 635 numaralı hatta şoförlük yapan Rahman Özer de ayakları kırılmış kargayı kurtararak ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti. Yolcuların tebrik ettiği şoförler, yaralı hayvanları tedavi olabilmesi için Büyükşehir Veteriner Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.


Yaralı martıyı orta şeritten aldı


Misafir odaklı hizmet veren UlaşımPark’ın şoförleri, güzergâhlarında gördükleri zor durumdaki hayvanları sahiplenip tedavi ettirmesiyle vatandaşlardan tebrik alıyor. 22 Haziran Cumartesi günü hat 200 numaralı İzmit-Kartal güzergâhına giden otobüsün şoförü Yasin Özder, seyir halinde ilerlediği esnada yol üzerinde fark ettiği yaralı martı için aracını durdurdu. İstanbul Tuzla Şifa Rampası mevkiinde orta şeritten yaralı martıyı aracına alan Özder’i, Kocaeli Otogar’da Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen ekip karşıladı ve martıyı teslim aldı.


Martıyla özel olarak ilgilendi


UlaşımPark şoförü Yasin Özder, Kartal peronlara geldiğinde kalkış vaktine kadar martının korkmaması için elinden ne geliyorsa yaptı. Martıyı seven sürücü Özder, karnının aç olabileceğini düşünerek martıya kek yedirdi adeta bir insan gibi martıyla iletişim kurmaya çalıştı. Yapmış olduğu anlamlı hareketten ötürü sürücü Yasin Özder, araç içerisinde bulunan yolcular tarafından tebrik edildi.


Yaralı kargayı yolda bırakmadı


25 Haziran Salı günü de Bahçecik-Umuttepe güzergâhında 635 hat numaralı otobüsün şoförlüğü yapan UlaşımPark şoförü Rahman Özer, sahil yolunda seyir halindeyken önüne çıkan yaralı kargayı fark etti. Hemen aracını durdurarak karganın yanına giden şoför Özer, ayaklarının kırık olduğunu gördü. Hemen yetkililerle iletişime geçen Özer, kargayı Bahçecik Merkez’de buluştuğu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı görevlilere teslim etti. Yaralı kargayı teslim alan zabıta da Veteriner Şube Müdürlüğü’nden gelen ekiplere teslim etti.


Ayakları kırık kargaya özel ilgi


Sahil yolunda bulduğu yaralı kargayı zabıtaya teslim etmeden önce Ulaşımpark şoförü Özer, su içirdi. Aç olabileceğini de düşünen Özer, poğaça ile yaralı kargayı besledi. Ayaklarının kırık olmasından dolayı zabıta ile buluşacağı yere kadar arabada dengesini kaybetmemesi ve rahat bir yolculuk geçirmesi için kutunun içine koydu.


Yolcular da ilgilendi


Ayrıca her iki olayda da dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Şoförler kurtardıkları hayvanları otobüslerine alırken sürüş güvenliğini tehlikeye atmamak için yaralı hayvanları yolculara verdi. Yolcular da otobüsün son durağına kadar yaralı hayvanlarla yakından ilgilendi. Araç içerisinde ki yolcular martının ve karganın güvende olmasını ve korkmaması için ellerinden geleni yaptı. Yolcular ayrıca ‘insanlık ölmedi’ dedirten UlaşımPark şoförlerini tebrik ederek güzel davranışından dolayı teşekkür etti. Bazı yolcular olaydan sonra UlaşımPark’ı arayarak hayvanların durumunu sordu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:28
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