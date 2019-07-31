Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki hayvan pazarlarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını şehrin belirli noktalarında kurulan pazarlarda satışa sunmaya başladı.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar, hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 800 ila 2 bin TL, büyükbaşlar ise 13 bin ila 25 bin lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

- Pazarın en pahalı hayvanı "Kralsın Kral"

Besici Veysel Günal, Sultangazi Kurban Pazarı'nda satışa sunduğu "Kralsın Kral" isimli boğasını Sinop'tan getirdi.

Günal, boğasının 1 ton 460 kilogram ile pazarın en büyüğü olduğunu belirterek, "Boğayı çok özenerek besledik. İncirle cevizle bademle mısırla besledik." dedi.

Bu yıl pazara 27 büyükbaş hayvan getirdiklerini söyleyen Günal, "Vatandaşlar fiyat soruyor. Yarışmaya sokacağız Kralsın Kral'ı. Fiyatı 38 bin lira. Tabii pazarlık payı var. 5 boğa sattık şimdiye kadar. Halkımız geziyor. Cumartesi ve pazar çok yoğun geçer. Geçen seneye göre fiyat farkı da yok. Hareketli başladık." diye konuştu.

Besici Zülfikar Sağır da hayvanlarını Şanlıurfa'dan getirdiğini belirterek, "Fiyatlar 13 binden başlıyor. Satışlarımız iyi. 4-5 gündür iyi gidiyor. Geçen sene burada hayvan çoktu, bu sene az." ifadelerini kullandı.

- Veteriner hekimler alandaki hayvanları kontrol ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesince sözleşmeli personel olarak alınan veteriner hekimler de pazarlarda görev alıyor. Hayvanların kontrollerini yapan hekimler, sağlıksız olduğunu belirledikleri hayvanları pazara almıyor.

Veteriner Hekim Salih Kalaycı, hayvanların evrakının eksiksiz olarak sevk edilmesine önem verdiklerine vurgu yaparak, "Hayvanların pasaportlarına bakıyoruz. Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçtiyse kontrollerini yaparak şap olup olmadığına bakıyoruz. Kurbanlık olup olmadığını, yaşını doldurup doldurmadığına dikkat ediyoruz." bilgisini verdi.

Sağlıklı bir kurbanın duruşu, tüyleri ve genel görünüşünden ayrılabileceğini anlatan Kalaycı, "Hayvanın uzuvları yerinde olmalı. Gözlerinin işlevlerini yerine getirmesi, boynuzunun kırık olmaması lazım. Genel sağlık durumu bozuk olan hayvanın satışını engelliyoruz. Sağlık durumu bozuk hayvanları çiftliklerine geri gönderiyoruz." dedi.