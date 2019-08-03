İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarına ücretsiz ulaşım seferleri başlattı.

Kurban Bayramı öncesi kurban alışverişi için hayvan pazarına gitmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayan İzmit Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı da sağlıyor. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in daha önce hayvan satıcılarına sağladığı satış yerleri fiyat indirimi ve ücretsiz konaklama imkanının yanında şimdide sağladığı ücretsiz ulaşım imkanı ile kurban alışverişi yapmak isteyen vatandaşları buluşturuyor.

İzmit’ten hayvan pazarına gitmek isteyen vatandaşlar,Modern Hayvan Pazarına 3 Ağustos Cumartesi gününden itibaren Bayramın birinci günü de dahil olmak üzere ücretsiz ring servisleriyle ulaşabilecek. Araç belirli saat aralıklarla İzmit Milli İrade Meydanı’ndan kalkacak. Araçlar Milli İrade Meydanı’ndan saat 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.30’da kalkacak. Modern Hayvan Pazarı araç kalkış saatleri ise 13.30 - 15.30 - 17.30 - 20.00 olacak.